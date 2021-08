CAN-2021 – Tirage au sort : la sélection tunisienne fixée mardi sur ses adversaires

La sélection tunisienne de football sera fixée mardi sur ses adversaires lors de la 33e Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun (9 janvier-6 février 2022), à l’occasion du tirage au sort de la phase finale, prévu à Yaoundé (19h00 ht).

L’équipe nationale a été versée dans le chapeau 1 et va rencontrer à coup sûr l’un des gros morceaux du continent, à l’image de l’Egypte, la nation la plus titrée (7 trophées) ou encore la Côte d’Ivoire, logées dans le chapeau 2, en compagnie du Mali, de la Guinée, du Ghana et du Burkina Faso.

La Tunisie, dont il s’agit de la 20e participation à la CAN, s’est qualifiée haut la main pour la CAN-2021, décalée à 2022 en raison du Covid-19, en dominant le groupe J avec 16 points en six matchs devant la Guinée Equatoriale, également qualifiée (9 pts), la Tanzanie (7 pts) et la Libye (3 pts).

La CAN-2021 se jouera pour la deuxième fois en présence de 24 nations, dont deux novices : les Comores et la Gambie, dont c’est la première qualification de leur histoire.

Les nations qualifiées ont été réparties sur quatre chapeaux de six équipes chacun, sur la base du dernier classement de la Fédération internationale (Fifa).

Les 24 qualifiés constitueront six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de la CAN-2021 qui se déroulera dans cinq villes camerounaises : Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Olembé.

Voici par ailleurs la composition des chapeaux :

Chapeau 1 : Cameroun, Algérie, Tunisie, Sénégal, Maroc, Nigeria

Chapeau 2 : Mali, Côte d’Ivoire, Egypte, Guinée, Ghana, Burkina Faso

Chapeau 3 : Mauritanie, Zimbabwe, Cap-Vert, Sierra Leone, Gabon, Guinée-Bissau

Chapeau 4 : Comores, Gambie, Soudan, Ethiopie, Malawi, Guinée-Equatoriale.