CAN-2021 (tirage au sort) : la Tunisie dans le niveau 1

La Tunisie figure dans le niveau 1 lors du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de football (Cameroun 2021), qui se tiendra mardi prochain à Yaoundé.

La Confédération Africaine de Football s’est appuyée sur le dernier classement mensuel publié par la Fédération Internationale (Fifa) afin de répartir les 24 équipes participant à cette édition sur quatre niveaux.

A noter que le sélectionneur national Mondher Kebaier et le directeur administratif des sélections nationales, Mohamed Gharbi, assisteront à la cérémonie du tirage au sort. Ils visiteront également la ville qui accueillera les matchs de l’équipe nationale, pour prendre connaissance des terrains d’entraînement et du lieu de résidence.

La CAN-2021 était prévue en juin et juillet 2021 au Cameroun, mais la Confédération africaine a décidé de la reporter à la période du 9 janvier au 6 février 2022 en raison de conditions climatiques défavorables.

Voici la répartition des équipes par niveau :

Niveau 1 : Cameroun (organisateur), Algérie (tenant du titre), Sénégal, Tunisie, Maroc et Nigeria

Niveau 2 : Egypte, Ghana, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina Faso et Guinée

Niveau 3 : Cap Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe et Guinée Bissau

Niveau 4 : Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Ethiopie et Gambie