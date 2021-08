Journées portes ouvertes de vaccination intensives : près de 250 mille doses administrées jusqu’à 13h30

Le nombre des personnes vaccinées dimanche, à l’occasion des Journées portes ouvertes de vaccination intensive, a atteint à 13h30, 247 mille 134 sur tout le territoire.

Contactée par la TAP, la conseillère du ministre de la Santé, membre de la campagne de vaccination Ines Ayadi a indiqué que le département a appelé 700 mille personnes inscrites sur la plateforme Evax, âgées de 40 ans et plus pour recevoir la première dose du vaccin.

La responsable a exhorté Tunisiens et étrangers résidents en Tunisie, inscrits et non inscrits sur Evax, de la même tranche d’âge (40 ans et plus, à se diriger vers les centres de vaccination munis d’une pièce d’identité.

Cette première journée de campagne nationale de vaccination intensive, dont le coup d’envoi a été lancé ce dimanche 8 août a été marquée pas une affluence massive des citoyens dans les différentes régions.

A noter que 335 centres ont été ouverts dans les établissements éducatifs et qu’un million cinq cent doses ont été fournies pour cette première journée qui se tient de 07h00 à 19h00.

Les journées portes ouvertes de vaccination intensive sont organisées par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de la Défense sur instruction du président de la République.