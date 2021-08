Tunisie : 1,5 million de doses de vaccin pour la 1ère journée de vaccination de masse du 8 août 2021

Le conseiller auprès du président de la République, Walid Hajjam, a souligné que 1,5 million de doses de vaccin contre la Covid-19 seront disponibles à l’occasion de la journée nationale portes ouvertes de vaccination, prévue le 8 août 2021.

Il a indiqué dans une déclaration à la TAP que ces quantités de vaccin seront distribuées aux 333 centres de vaccination dans tous les gouvernorats, soit en moyenne 4 mille doses pour chaque centre.

Hajjam a précisé que la journée nationale portes ouvertes de vaccination sera suivie par d’autres journées similaires, appelant les citoyens à affluer en masse pour se faire vacciner mais, “sans bousculades ou chaos à l’intérieur des centres, vu que les vaccins sont disponibles en grandes quantités”, a-t-il ajouté.

Le conseiller auprès du président de la république a affirmé que la Tunisie dispose actuellement de 8 millions de dose de vaccin anti-Covid-19.

A noter que le président de la république avait ordonné l’organisation le 8 aout 2021 d’une journée nationale de vaccination contre la Covid-19 pour les personnes âgées de 40 ans et plus dans toutes les régions du pays et ce, à la faveur de six millions de doses de vaccins, dons des pays frères et amis, selon un communiqué publié le 3 août par la présidence de la République.

Cette initiative sera organisée dans le cadre d’une coordination entre les ministères de la santé, la défense nationale, l’intérieur et l’éducation en collaboration avec toutes les structures intervenantes dont la société civile et les bénévoles.