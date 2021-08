Vaccination anti-Covid : Réquisition des moyens de transport en commun, le 8 et le 29 août 2021, de 7h à 19h

Le Ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, mardi, la réquisition des moyens de transport en commun, le 8 et le 29 août 2021, de 7h à 19h, et ce, pour assurer le transport gratuitement des citoyens âgés de plus de 40 ans vers les centres de vaccination, notamment dans les régions lointaines.

Pour rappel, une journée nationale de vaccination sera organisée le 8 août 2021. Les citoyens qui recevront la première dose du vaccin, à cette occasion, seront invités à rejoindre les mêmes centres le 29 août pour recevoir la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus.

Le département de Transport a rassuré qu’il veillera à assurer plusieurs dessertes pour permettre aux citoyens de se faire vacciner, tout en respectant les mesures de prévention de la pandémie.