Tunisie : La vaccination dans les cabinets de médecins de libre pratique démarre le 9 août

La vaccination dans les cabinets privés des médecins et médecins dentistes, les pharmacies privés et les laboratoires médicaux démarre le 9 aout 2021, en vertu d’un accord de partenariat signé lundi entre le ministère de la santé et l’ordre des médecins, médecins dentistes et des syndicats professionnels.

Le ministre de la santé par intérim, Mohamed Trabelsi, a indiqué dans une déclaration aux médias, que cette initiative vise l’élargissement de la campagne de vaccination anti covid-19, précisant que le ministère s’emploie en collaboration avec la santé militaire et toutes les composantes de la société civile en vue d’accroitre le nombre de personnes vaccinées.

Selon cet accord, les doses de vaccin seront administrées gratuitement aux citoyens et les médecins et pharmaciens participeront bénévolement à la campagne de vaccination anti-Covid-19, a-t-il affirmé, précisant qu’une liste des participants à cette opération a été établie ainsi que ses mécanismes d’exécution à travers la plateforme de vaccination EVAX.

Le ministre de la Santé par intérim a relevé que selon les récentes statistiques, 90% de la mortalité en Tunisie est due au refus de vaccination.

Les participants et représentants des syndicaux de la santé et ordres nationaux de médecins ont exprimé leur entière disposition à soutenir les efforts déployés par le ministère et l’état pour la lutte contre le coronavirus, soulignant la nécessité de vacciner le plus grand nombre de tunisiens d’ici le mois septembre pour garantir une rentrée scolaire et universitaire sécurisée.

A noter que cette convention a été signée par les conseils nationaux de l’Ordre des médecins et des dentistes, le syndicat des médecins de libre pratique et celui des médecins dentistes de libre pratique ainsi que le syndicat national de biologie libre et le syndicat des propriétaires d’officines privées.