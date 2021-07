Tunisie : Les décisions de Kais Saied constituent un tournant historique

L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat estime que les décisions prises par le président de la République constituent “un tournant historique” et revêtent “une importance capitale pour les Tunisiens”.

Dans une déclaration publiée mardi 27 juillet 2021, l’Observatoire affirme que l’interprétation du président Kaïs Saïed de l’article 80 de la Constitution respecte dans sa globalité l’esprit même de la Loi fondamentale. Celle-ci dispose, dans ses articles 2 et 3, que “la Tunisie est un Etat à caractère civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit” et que “le peuple est le détenteur de la souveraineté”.

Pour l’Observatoire, les mesures présidentielles répondent aux revendications du peuple tunisien, clamées haut et fort, lors des manifestations observées dimanche 25 juillet dans plusieurs régions de la Tunisie.

L’Observatoire a fait remarquer que l’annonce d’une feuille de route pour la prochaine période est une question “primordiale” pour que les Tunisiens puissent prendre connaissance des mesures qui seront mises en place.

Il a demandé au président de la République de constituer un “comité de sages ayant l’expérience et les compétences nécessaires pour l’assister à diriger les prochaines étapes”.

L’observatoire a recommandé de prendre les mesures nécessaires concernant les actions et déclarations émises par les partis, associations et individus ayant soutenu directement ou indirectement le terrorisme ou ayant été suspectés dans les dossiers d’assassinats et d’actes terroristes.

Il a, aussi, exigé l’application des recommandations du dernier rapport de la Cour des comptes et appelé à demander des comptes aux députés qui ont transgressé la loi pendant leur campagne électorale.