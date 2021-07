Assemblée générale élective de l’Etoile Sportive du Sahel le 8 août

L’Etoile Sportive du Sahel a annoncé jeudi sur sa page officielle facebook, qu’elle tiendra son assemblée générale élective le dimanche 8 août au siège du club à partir de 16h00.

L’ordre du jour des travaux comprendra l’élection d’un nouveau comité directeur et la nomination de deux commissaires aux comptes pour le prochain mandat, précise le club dans un communiqué.

Le dépôt des candidatures se fera au Secrétariat Général du club du 22 juillet au 4 aôut à 14h00.

Au cas où le quorum des participants n’est pas atteint à l’heure prévue, l’assemblée générale se tiendra le même jour et au même endroit à 17h00.

Un comité indépendant électoral chargé de préparer et superviser l’Assemblée générale élective a été mis en place, formé de Abdlejlil Bouraoui, président et Hafedh Brigui et Hédi Ben Abdallah, membres.

L’AGE sera précédée d’une assemblée générale ordinaire, le 1er août à 16h00 qui sera consacrée à la lecture des rapports moral et et financier de la saison 2019/2020 et leur approbation ainsi que le rapport du commissaire aux comptes pour la même période.