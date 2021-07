Un avion militaire égyptien chargé d’équipements médicaux arrive en Tunisie

Un avion militaire égyptien est arrivé à l’aéroport international de Tunis-Carthage, chargé de divers équipements et fournitures médicaux donnés par l’Egypte au profit de la Tunisie afin d’appuyer ses efforts pour lutter contre la propagation rapide du virus Covid-19.

Le don a été reçu par la cheffe du Cabinet Présidentiel, Nadia Akacha, le Ministre de la Santé Faouzi Mehdi, le Lieutenant-Général, Directeur de la Santé Militaire Moustafa Ferjani, et l’Ambassadeur d’Egypte en Tunisie Ihab Fahmy.

Mercredi dernier, 3 avions militaires chargés d’un don égyptien, comprenant du matériel médical, des fournitures, de l’oxygène et des médicaments, sont arrivés en Tunisie, précédés d’un premier lot d’aide arrivés, samedi 10 juillet dernier, à bord de deux avions militaires égyptiens, comportant également des équipements et fournitures médicales, des quantités de médicaments et des appareils de surveillance, des respirateurs et des appareils à oxygène.

Il y a quelques jours, de nombreuses aides arabes et internationales ont afflué en Tunisie pour soutenir ses efforts visant à intensifier le processus de vaccination face à la propagation rapide du virus Corona.