Tunisie : La pendaison mode de suicide le plus fréquent au cours des six premiers mois de 2021

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a confirmé aujourd’hui, mardi, que le mode de suicide le plus fréquent au cours des six premiers mois de 2021 était la pendaison (46,2%), suivi de l’mmolation par le feu (26,9%).

Dans son rapport sur les manifestations sociales, le suicide et les violences au cours du premier semestre 2021, le FTDES a souligné que 78 cas de suicide et tentative de suicide ont été enregistrés pendant cette période dont 54 suicides masculins et 24 féminins.

Le nombre de suicide et tentative de suicide le plus élevé concerne le groupe d’âge 26-35 ans (23 cas) suivi de la tranche d’âge 36-45 ans (13 cas).

Le forum a recensé 9 cas de suicide et tentative de suicide au cours du mois de juin courant, dont 5 de sexe masculin et 4 de sexe féminin. La plupart ont été enregistrés à Tunis (3 cas de suicide et une tentative de suicide).