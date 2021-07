Le Maire de Raoued plaide pour le “droit du citoyen à une vie digne et à un environnement sain”

Le Maire Raoued, Adnene Bouassida, a dénoncé la poursuite de l’évacuation des eaux usées et polluées dans les rivières et autres conduits d’eaux urbains “qui a entrainé une prolifération importante des insectes, en particulier à Ennkhilet, Jaafer, Oued Sliman et Chouachna”.

Dans une déclaration, publiée dimanche, le Maire de Raoued (gouvernorat de l’Ariana) a fait assumer à l’Office national de l’assainissement (ONAS) la responsabilité de cette prolifération d’insectes, “vecteurs de plusieurs maladies pouvant nuire à la santé des citoyens”.

Il impute, également, au Ministère des Affaires locales et de l’Environnement la détérioration de la situation environnementale à Raoued qu’il qualifie de “catastrophique”.

Le Maire de Raoued a, dans ce sens, indiqué que la Municipalité de la ville a intenté une plainte en justice contre les structures chargées de l’assainissement dans le gouvernorat de l’Ariana, responsables de la prolifération des moustiques et de “crimes à l’encontre des citoyens”.

Il invite les services du Ministère des Affaires locales et de l’Environnement à lutter contre ces “violations graves” et à aider les municipalités à combattre ces pratiques, et ce, dans le cadre du “droit du citoyen à une vie digne et à un environnement sain”.