Tunisie : Le Conseil de la Choura appelle à un gouvernement “fort” pour la prochaine étape

Le mouvement Ennahdha a appelé à la formation d’un “gouvernement politique fort, pour la prochaine étape, qui soit capable de traiter les questions d’actualité et d’assumer sa responsabilité”, soulignant l’impératif de parachever la mise en place de la Cour constitutionnelle en tant que point de départ pour résoudre de nombreux problèmes .

Dans une déclaration publiée, lundi, à l’issue de la réunion du Conseil de la Choura dans sa 50e session, les 3 et 4 juillet, l’accent a été mis sur la nécessité de débattre des questions conflictuelles, loin des tensions et dans le respect des symboles nationaux et des institutions de l’Etat.

Ennahdha a, par ailleurs, appelé le chef du gouvernement à publier le décret d’application ainsi que la plateforme électronique relative à la loi n° 2020-38 du 13 août 2020, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public.

S’agissant de la situation sanitaire, le Conseil de la Choura s’est dit “profondément préoccupé” par la propagation de la pandémie dans les différentes régions du pays, regrettant un grand nombre de victimes du Covid-19 malgré les efforts et sacrifices du personnel médical et paramédical.

Ennahdha attribue cette situation à la faiblesse de la stratégie adoptée pour faire face à la pandémie et au manque significatif de vaccins et d’équipements médicaux, appelant le gouvernement à changer de stratégie et à fournir le soutien nécessaire aux sinistrés du Covid, notamment les fonctionnaires et les propriétaires des petites et moyennes entreprises, et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Sur un autre plan, Ennahdha envisage de mettre en place une cellule de crise aux niveaux central et régional et présenter les propositions au gouvernement, soulignant la nécessité pour les institutions de l’Etat de coopérer dans un climat d’apaisement politique et social.

“Il est nécessaire de faire prévaloir le dialogue “, insiste le mouvement.

Le Conseil de la Choura a, par ailleurs, approuvé la motion de travail de la commission de préparation financière de la 11e conférence du mouvement prévue en décembre 2021.