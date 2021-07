Sfax-Covid19 : Des cas de variant indien détectés et mesures préventives à partir du 4 juillet 2021

Le gouvernorat de Sfax vient d’enregistrer 2 cas de contamination par le variant indien, a indiqué vendredi à la TAP, le directeur régional de la santé, Jawher Mokni.

Dans ce contexte, le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles à Sfax, réuni vendredi au siège du gouvernorat, a annoncé des mesures de prévention qui seront appliquées à partir du 4 juillet 2021.

Parmi les mesures annoncées : l’interdiction des tables et des chaises dans les cafés et les restaurants à partir de 16h, l’interdiction de la consommation sur place, et la limitation de la capacité d’accueil maximale à 30% dans les espaces fermés et 50% dans les espaces ouverts. Dans le même contexte, le comité a appelé à l’interdiction des rassemblements, des manifestations et des cérémonies en plus de la fermeture des lieux de culte et des marchés hebdomadaires.

Trois nouveaux décès des suites du Coronavirus ont été enregistrés dans le gouvernorat de Sfax au cours des dernières 24 heures, portant à 1231 le total des défunts liés à la pandémie dans la région.

Egalement, 458 nouveaux cas de contamination ont été recensés au cours de la même période, à l’issue de la publication des résultats de 1475 analyses de laboratoire, portant le total des cas positifs détectés depuis le début de l’épidémie à 38716 cas, dont 36201 guérisons, selon un dernier bilan de la direction régionale de la santé à Sfax

Selon la même source, 31 patients contaminés sont actuellement placés en réanimation, 165 sont admis dans les services Covid-19 de l’hôpital Hédi Chaker , tandis que 35 autres patients sont hospitalisés dans les cliniques privées de la région.