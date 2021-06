Tunisie-Services postaux : Ouvrir un compte postal à distance est désormais possible grâce à une application android

Les citoyens et clients de la Poste tunisienne pourraient, désormais, ouvrir des comptes courants postaux (CCP) à distance, grâce à l’application “My Poste”, lancée par la PT, depuis début juin 2021, à l’occasion du 5ème sommet digital “Tunisia Digital Summit”, les 2 et 3 juin 2021.

Cette application, dont le téléchargement est gratuit à travers le web et le mobile, a pour objectif de rapprocher les services postaux des citoyens et de leur permettre d’accéder à des services à distance d’une manière sécurisée, a indiqué la Poste tunisienne, mercredi. Plus de 10 mille téléchargements ont été effectués sur cette application (notée 2,7 sur 5 étoiles). Toutefois, certains utilisateurs ont évoqué, dans leurs commentaires, des difficultés de fonctionnement, une complexité de création de compte, et un manque de flexibilité. Certains utilisateurs sont allés jusqu’à dire qu’il serait “plus utile de se déplacer au bureau de poste pour créer des CCP).

D’autres internautes estiment que la procédure d’ouverture du compte n’est pas à 100% numérique, car le client est obligé, à la fin, de se déplacer à la poste pour achever les démarches d’ouverture de son compte. Sur sa page Facebook, la PT a mentionné les étapes à suivre pour faciliter l’accès à cette application, à savoir le téléchargement de l’application, la saisie des données demandées, l’envoie des documents nécessaires de manière numérique, et la fixation du rendez-vous à distance avec les services de la poste.