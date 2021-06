Sidi Bouzid : les habitants ont répondu favorablement à la mesure du confinement général

Le gouverneur de Sidi Bouzid, Sedki Bou Oun, a indiqué qu’au premier jour du confinement total dans la région, son taux de son application est estimé dimanche à plus de 85% ajoutant que les différents intervenants ont répondu favorablement à cette mesure préventive contre la Covid-19 à Sidi Bouzid- ville et à la délégation d’Ouled Haffouz.

Selon le gouverneur, des manquements ont été toutefois relevés dimanche matin dans les délégations concernées par le confinement total, notamment dans les moyens de transport, en dehors et vers Sidi Bouzid ville et plus particulièrement les véhicules de transport rural et les taxis, précisant que ces problèmes ont été résolus.

Aussi, certains commerces de vente de matériels de construction ont enfreint le confinement total et des avertissements leur ont été adressés a-t-il relevé.

La Commission régionale de lutte contre les catastrophes avait annoncé un confinement total dans la ville de Sidi Bouzid et les délégations d’El Meknassi et Ouled Haffouz, tandis qu’un confinement ciblé a été décrété dans les délégations de Souk Jedid et Mezzouna à compter du 26 juin à 22h, jusqu’au 4 juillet prochain.

Cette mesure a été prise face à la hausse du nombre des personnes atteintes par le virus dans nombre de délégations de Sidi Bouzid.

Le confinement total à Sidi Bouzid fait suite à une série de décisions prises le 19 juin, relatives au confinement total dans les régions qui comptent 400 cas de Covid-19 par 100 mille habitants.