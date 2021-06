Football – Coupe de Tunisie (Finale) : Le CS Sfaxien remporte son 6eme titre

Le Club sportif sfaxien a remporté le 6e sacre de coupe de Tunisie de son histoire en battant le Club africain aux tirs au but (5-4, 0-0 au terme des prolongations, lors de la finale de la compétition, édition Salah Ben Youssef, disputée dimanche après-midi, sur la pelouse du stade de Jerba Midoune.

Le suspense aura perduré jusqu’au bout de cette finale, la 2e ayant opposé les deux formations depuis celle de 2000 remporté les clubistes.

Le CSS avait, rappelle-t-on, été sacré en 1971, 1995, 2004, 2009 et 2019.

A noter que ce 6e trophée a été remis au vainqueur par la ministre de la jeunesse, du sport et de l’intégration professionnelle par intérim, Sihem Ayadi.

Cet après-midi à Jerba Midoune, Les sfaxiens étaient les premiers à s’illustrer dans cette finale en lançant les hostilités et les premières offensives, se procurant, notamment, deux balles arrêtées bien placées près de la surface de réparation clubistes.

Les coéquipiers de Wissem Ben Yahia se reprenaient très vite en main et posaient leur jeu, dominant totalement les sfaxiens lors du premier quart d’heure de jeu. Néanmoins, cette domination restait stérile.

Au fil des minutes, les protégés de Hamadi Daou retrouvaient peu à peu leur automatismes et devenaient plus entreprenants.

A la demi-heure de jeu, Harzi adresse une longue transversale à l’adresse de Mohamed Ali Moncer qui remettait le ballon d’une touche à Houssem Ben Ali au point de penalty, mais ce dernier négociait mal son tir .

A peine trois minutes plus tard, Eduwo lancé par Moncer plaçait un tir puissant des 24 mètres, mais la balle passe toute proche des cages du portier clubists.

Au cours du dernier quart d’heure de la cette première période, les sfaxiens qui avaient remporté la bataille du milieu de terrain, multipliaient les manœuvres offensives, et les défenseurs clubistes se dégageaient bravement.

Rien à signaler du côté de l’attaque des rouge et blanc sinon deux balles arrêtés bien placées, mais ni Saber Khalifa ni Yassine Chamakhi n’en ont profité pour ouvrir la marque.

Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score de parité 0-0.

En deuxième mi-temps, les coéquipiers de Mohamed Ali Moncer reprenaient de plus belle et se montraient plus envieux, jusqu’à la 50e à partir de laquelle, les protégés de Montassar Louhichi avaient repris les choses en main. Le jeu du club de Bab jdid était dés lors plus structuré et de grosses occasions mal exploitées se profilaient devant les coéquipiers de Saber Khelifa.

Le match étant devenu plus équilibré,les deux formations se rendaient coup pour coup et on sentait la tension monter au fil des minutes.

Entre temps, les deux coachs opéraient des changements pour la plupart à caractère purement offensif. L’on retiendra surtout que le coach sfaxien avait opéré ses cinq changement dès cette mi-temps.

Les trois minutes d’arrêt de jeu ne changeaient rien à la donne. Les deux équipes passaient aux prolongations.

Au cours des deux prolongations, le ton était monté d’un cran et les vingt deux acteurs sur la pelouse maintenaient une bonne intensité de jeu avec quelques occasions procurées d’un côté comme de l’autre. Motassar Louhichi remplaçait le portier Dkhili par Charfi en prévision des tirs au but.

Lors de l’ultime recours pour départager les deux formations et sceler le sort de la coupe, le dernier mot est revenu aux protégés de Hamadi Daou qui l’emportaient aux tirs au but (5-4).