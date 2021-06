Kais Saied : L’Armée nationale est une école qui inculque aux citoyens le sens du devoir et du sacrifice

L’Armée nationale est une école qui inculque, non seulement à ses membres mais aussi à tous les citoyens, le sens du devoir et du sacrifice, a déclaré, jeudi, le président de la République, qui a salué les efforts déployés par les militaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Il s’exprimait lors d’une cérémonie organisée au Palais de Carthage, à l’occasion du 65e anniversaire de la création de l’Armée nationale.

Saied a assuré que des programmes et des stratégies sont en cours d’exécution pour répondre aux besoins pressants des forces armées.

Il a mis en avant les interventions de l’Armée nationale dans divers domaines, relevant que les membres de l’institution militaire ont sacrifié leur vie pour défendre la patrie et faire face, vaillamment, aux terroristes.

Il a évoqué la participation des forces armées aux efforts de lutte contre la covid-19, en parcourant près de 60 mille km pour assurer le retour des Tunisiens bloqués dans plusieurs pays et l’acquisition de matériel et de médicaments.

Il a rappelé, aussi, leur participation à l’installation d’hôpitaux de campagne. Autant d’exploits qui s’ajoutent aux efforts déployés par l’institution militaire pour protéger les biens publics et les institutions de l’Etat et assurer la sécurité des élections et des examens nationaux.

Sur un autre plan, Saied a souligné que la Tunisie, qui défend, la paix et la sécurité dans le monde, avait contribué, sous l’égide des Nations Unies, à plusieurs missions de maintien de la paix dans plusieurs pays dont le Mali et la Centrafrique.

Il a insisté sur la souveraineté de la Tunisie sur son espace aérien, son territoire et ses eaux intérieures. Une souveraineté qui ne cède à aucun chantage, a-t-il soutenu.

Il n y aura pas de points de transit ni de bases pour les forces étrangères sur le territoire tunisien, a-t-il insisté.

Kais Saied a décoré plusieurs militaires et reçu le flambeau de commémoration du 65e anniversaire de l’Armée.

La cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, du président du parlement Rached Ghannouchi, le chef du gouvernement Hichem Mechichi, du ministre de la Défense Brahim Bertégi en plus des membres du Conseil Supérieur des Armées.