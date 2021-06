Covid-19- Kairouan : Une équipe médicale dépêchée pour assister le corps médical dans la région et aider à briser la chaine de contamination

Une équipe médicale dirigée par le directeur général de la santé Fayçal Ben Salah, s’est rendue samedi à Kairouan afin de soutenir les efforts du corps médical dans les établissements hospitaliers de la région et assister les malades atteints de coronavirus.

Selon un communiqué du ministère de la santé rendu public samedi, la mission de cette équipe médicale intervient en application de la décision du ministre de la santé de dépêcher une équipe médicale pour contribuer à donner des solutions scientifiques et médicales permettant de briser la chaine de contamination dans le gouvernorat. Une ambulance équipée a été également envoyée, a précisé la même source.

Cette équipe a pour mission d’appliquer un plan scientifique et médical permettant de consolider les structures de soins en charge de covid-19 et de mobiliser les équipements médicaux nécessaires et de favoriser l’encadrement adéquat. L’équipe médicale examinera également les causes de la propagation de covid-19, a encore noté la même source.

L’équipe est composée du médecin Iheb Labben, et de la membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus et professeure en médecine de réanimation dr Jalila Ben Khelil, ainsi que des médecins urgentistes de l’hôpital Farhat Hached de Sousse, selon le ministère.

Le ministère a réitéré son appel aux différentes autorités régionales et locales pour appliquer la loi et les mesures préventives et de soins ainsi que d’interdire les rassemblements et les fêtes et toute cause pouvant être à l’origine de la propagation de la pandémie.