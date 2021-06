Le CS Sfaxien renouvelle sa confiance à Moncef Khemakhem et au comité directeur

Le Club Sportif Sfaxien a annoncé mardi soir à l’issue d’une réunion avec plusieurs responsables locaux et anciens présidents du club, qu’il est attaché au respect de la légalité au sein des structures du club et renouvelle sa confiance au président Moncef Khemakhem et à l’actuel comité directeur, l’appelant à poursuivre la gestion du club Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le club de la capitale du sud a souligné qu’au cours de cette réunion à laquelle ont pris notamment part les membres du comité directeur et les anciens présidents du club Moncef Sellami.

Mohamed Aloulou, Abdelaziz Ben Abdallah, Lotfi Abdennadher et Jamel Al Arem, les membres présents se sont penchés sur la situation du club et examiné les moyens de trouver des solutions afin de sortir rapidement le club de la crise financière qu’il traverse depuis un moment Les difficultés financières ont empêché les recrutements et le renouvellement des contrats des joueurs ainsi que les règlements des litiges, selon la même source Il a été convenu à cette occasion de réactiver le haut comité de soutien et qu’il se réunisse dans les plus brefs délais afin qu’il apporte son soutien financier et moral tout en proposant que la présidence du haut comité revienne à Moncef Sellami.

Il a été également décidé la création de trois commissions: commission des règlements des dettes, commssion technique et commission juridique.

La saison sportive du CS Sfaxien a été très modeste, avec une cinquième place en championnat de la ligue 1 du football professionnel et une élimination en quarts de finale de la Coupe de la confédération. Le club a encore une chance de sauver sa saison en coupe de Tunisie où il affrontera en demi-finale le CO Transports, à la fin de la semaine prochaine