Kairouan-Covid19 : Un décès et 241 nouvelles contaminations

Un nouveau décès et 241 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans le gouvernorat de Kairouan à l’issue de la publication des résultats de 419 analyses, a indiqué, mercredi, le directeur régional de la santé Mohamed Bourouis.

Dans ce contexte, le responsable a souligné que le taux d’occupation des lits d’hôpitaux dans la région arrive à saturation. Il a précisé, à ce propos, que 142 patients Covid-19 sont actuellement admis dans les différents hôpitaux du gouvernorat, parmi eux, 9 personnes sont placées en réanimation.

Par ailleurs, les personnes non inscrites à la plateforme Evax, parmi les 60 ans et plus, seront vaccinées à partir de samedi prochain aux centres mobiles de vaccination et aux hôpitaux locaux de la région, a souligné le responsable notant que cette campagne de vaccination concerne les délégation de Oueslatia, El Alâa, Hajeb Laayoun et Sbikha, avant d’être généralisée aux autres délégations.