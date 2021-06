C’est une création solaire, transcendante, dure et qui fait écho auprès du public tel un cri d’alerte. Le co-chorégraphe et interprète Achraf ben Hadj Mbarek, sur une durée de 50 min, s’est emparé de la scène du théâtre el Hamra, faisant preuve d’une endurance physique remarquable. Produit par théâtre el Hamra, écrite et mise en scène par la dramaturge Cyrine Gannoun, ce solo reflète traumatismes, douleurs et sévices, exprimées par le corps et le mouvement. La douleur du corps et de l’esprit s’est faite sentir : « Derrière le soleil » est un cri d’espoir, une résurrection, une performance artistique qui inspire ténacité, combat, bataille pour un monde meilleur. Une quête se dessine, celle de la prise de risque, de la recherche de soi, de la reconstruction. « Derrière le soleil », c’est aussi contourner l’autocensure, les codes sociaux entretenus par les sociétés, génératrices de conventions et de vies scellées. « Derrière le soleil » c’est s’affranchir pour une existence meilleure.