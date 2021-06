Tunisie : Le FTDS appelle à décréter l’état d’urgence sanitaire dans le gouvernorat de Kairouan

Le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDS) a appelé jeudi à décréter l’état d’urgence sanitaire dans le gouvernorat de Kairouan et à mobiliser le potentiel des secteurs public et privé pour faire face à la pandémie et préserver la vie des citoyens.

Le forum a souligné, dans un communiqué publié aujourd’hui, la recrudescence de la pandémie du coronavirus et sa propagation accrue dans le gouvernorat de Kairouan, illustrées dans la hausse du taux de positivité des tests et des patients hospitalisés dans les espaces sanitaires réservés à cet effet.

Il a appelé à la révision de la stratégie adoptée par l’état pour freiner la pandémie afin d’éviter l’aggravation de la situation économique et sociale, notamment dans les régions défavorisées et parmi les catégories à faibles revenus.

Dans ce contexte, le FTDS a souligné la nécessité d’intervenir en urgence pour débloquer les projets en suspens dans toutes les régions marginalisées, qui connaissent un taux de chômage élevé et mettre en œuvre les décisions des conseils ministériels en faveur du gouvernorat de Kairouan.

Il a recommandé l’importance d’établir un dialogue avec les habitants des délégations de Kairouan, qui selon le forum, ” sont victimes de stigmatisation et de marginalisation” selon la même source.