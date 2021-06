Foot – France : vers une Ligue 1 à 18 clubs en 2023-2024

Les clubs de Ligue 1 française de football se sont entendus sur un passage de 20 à 18, mais un an plus tard que prévu, soit lors de la saison 2023-2024, rapporte mercredi L’Equipe.

L’assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) devrait valider ce nouveau schéma jeudi, précise la même source.

Réuni ce mercredi, le collège de Ligue 1, après des débats animés, a finalement accepté une réduction de 20 à 18 du nombre d’équipes disputant le championnat de France. Mais ce resserrement de l’élite se fera un an plus tard que certains le souhaitaient puisqu’il interviendra en 2023-2024 et pas une saison plus tôt.

Dans le détail, il y aura quatre descentes en Ligue 2 et deux montées en Ligue 1 au terme de la saison 2022-2023 pour arriver à ce chiffre de 18 clubs en L1.

Avant d’en arriver là, au cours de la réunion, il y a d’abord eu un vote où il était question de savoir si ce resserrement de l’élite devait intervenir dans un an ou deux ans.

Selon L’Equipe, le vote a été serré avec 9 voix pour chaque option et deux abstentions. C’est à ce moment-là que le président de la LFP Vincent Labrune, a proposé de basculer à 18 qu’en 2023-2024 afin qu’il y ait moins d’anxiété pour les clubs.

Un collège de Ligue 2 doit se tenir mercredi après-midi pour évoquer également le sujet. L’assemblée générale de la Ligue, prévue ce jeudi, va adopter à une large majorité le passage de 20 à 18 clubs en Ligue 1 en 2023-2024.