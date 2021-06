Equipe nationale (Amicaux) : “la Tunisie est difficile à manoeuvrer” (Belmadi)

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, a déclaré mardi à Alger, que la Tunisie qu’il affrontera en amical le 11 juin à Radès, est un adversaire difficile à manoeuvrer.

Les champions d’Afrique entameront leur série de matchs amicaux jeudi face à la Mauritanie à Blida (20h45), avant de défier le Mali dimanche, au même stade et à la même heure, puis se rendre à Tunis pour affronter les aigles de Carthage.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, mardi à Alger, Belmadi n’a pas tari d’éloges sur son premier sparring-partner, la Mauritanie, adversaire de la Tunisie lors des qualifications à la Coupe du monde 2022 (groupe B).

“La Mauritanie est en perpétuelle progression et a joué la dernière CAN, elle avait fait deux matchs nuls contre le Maroc aux éliminatoires de la CAN 2021, elle peut nous créer des problèmes. C’est un match intéressant pour nous. Ils vont jouer avec un supplément d’âme, ils seront très motivés et vont chercher à nous mettre en difficulté.

Concernant le Mali, Belmadi a comparé cette équipe à celle du Burkina Faso, l’un des adversaires des “Verts” au 2e tour éliminatoire du Mondial 2022 au Qatar.

“Le Mali (9e sur le plan africain), est une équipe qui a un gros potentiel, ils ont quasiment 30 joueurs qui évoluent en Europe, j’ai beaucoup de respect pour cette équipe, ce sera un bon adversaire, elle a des similitudes avec le Burkina Faso, elle est même meilleure”.

Ensuite l’Algérie sera face à un sérieux client, la Tunisie, 2e sur le plan africain derrière le Sénégal, dans un derby maghrébin qui promet en intensité.

“C’est une équipe difficile à manoeuvrer, demi-finaliste de la dernière CAN, un habitué de la Coupe du monde. C’est un adversaire très intéressant”, a affirmé Belmadi.

Le coach algérien a estimé que les trois matchs “sont très importants”, soulignant la nécessité de réaliser de bons résultats pour progresser dans le classement de la Fédération internationale (Fifa) et pour donner du temps de jeu pour certains joueurs.

“Nous allons tout faire pour ne pas quitter le Top 5 africain au classement Fifa, pour pouvoir jouer le match retour des barrages du Mondial chez nous, si on se qualifie bien sûr. Je prends ça en considération, pour éviter d’être éjecté du Top 5, ce qui va nous handicaper”.

Avant d’enchaîner : “Il y a l’objectif de progresser, on n’est pas infaillibles. Nous n’avons pas le droit de gaspiller ces dates Fifa qui permettent aux joueurs de s’exprimer dans d’autres conditions, un peu plus relaxe. L’autre but est de retrouver les automatismes, il y a plusieurs trucs que je dois prendre aussi en considération”, a-t-il ajouté.

Le coach national s’est projeté sur le début du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, reporté de juin à septembre, en raison de la pandémie de Covid-19.

“Je pense déjà aux matchs de septembre et à la nécessité d’être prêts d’entrée, tout le travail accompli va dans ce sens-là”.

Pour rappel, lors des deux premières journées du 2e tour éliminatoire, les Algériens, versés dans le groupe A, affronteront Djibouti, le Burkina Faso et le Niger.