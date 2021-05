Une pilule anti-covid bientôt disponible dans les pharmacies

Les laboratoires pharmaceutiques sont en train de développer la pilule qui luttera contre la pandémie de coronavirus.

Il faudra des années pour vacciner la population mondiale. C’est pour cela que pour être plus efficace et pour reprendre une vie normale, les laboratoires pharmaceutiques sont en train de développer la pilule qui permettra un diagnostique plus rapide et une guérison efficace contre cette maladie.

Il faut savoir que certaines personnes refusent de se faire vacciner malgré les bienfaits du vaccin qui lutte contre les cas grave du coronavirus.

Le seul antiviral autorisé est Remdesivir qui est administré par intraveineuse. Les patients sont souvent hospitalisés lorsqu’ils sont dans un état grave et ne tirent pas profit de ce médicament.

Le principal défi est de diagnostiquer rapidement les patients une fois les pilules anticovid seront disponibles.