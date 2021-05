L’arbitre Aymen Nasri dirigera le choc des seizièmes de finale de la coupe de Tunisie de football “édition Salah Ben Youssef”, entre l’Espérance Sportive de Tunis et l’Etoile du Sahel, ce mercredi au stade de Radès à partir de 15h00.

Voci la désignation des arbitres des 1/16 de finale prévus mercredi 25 et mardi 26 mai (tous les matches à 15h00 à huis clos).

Mardi 25 mai:

A Mahdia: Arbitres

EM Mahdia -US Monastir Karim Khemiri

A Soliman (15h00)

AS Soliman – Stade Tunisien Haythem Kossai

A Kairouan :

JS Kairouan – ES Métlaoui Yosri Bouali

A Carthage:

US Carthage – US Borj Cedria Houssem Boulares

A Béja: Olympique de Béja – Us Tataouine Nasrallah Jaouadi

Mercredi 26 mai:

A El Menzah:

Club Africain – CS Hammam-Lif Ahmed Naouadi

A Mareth:

Mareth sport – CS Tabarka Mokhtar Dabbous

A Ksibet Mediouni:

SS Gafsien – CS Redaief Sofiene Guetat

A Menzel Bouzaiane:

US Menzel Bouzayene – AS Ariana Rochdy Guezguez

A Mahdia:

AS Réjiche – US Ben Guerdane Mehrez Malki

A Sfax:

CS Sfaxien – CA Bizertin Amir Loussif

Stade à désigner ultérieurement

CO Transports – ES Hammam-Sousse Amir Ayadi

A Enfidha:

Enfidha Sport – AS Jelma Wssim Ben Salah

A Radès:Coupe de Tunisie (1/16e de finale) : Aymebn Nasri arbitre du choc Espérance ST-ES Sahel

Espérance de Tunis – ES Sahel Aymen Nasri

Stade à désigner ultérieurement:

ES Rogba Tataouine – CS Bembla Mourad Jerbi

A Ksibet Sousse:

AS Zaouiet Sousse – ES Zarzis Walid Mansri

NB: En cas d’égalité au terme du temps réglementaire les équipes disputeront les prolongations puis iront aux tirs aux buts si il y à une nouvelle égalité.