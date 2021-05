Hand – Coupe de Tunisie (seniors) : programme du 2e tour

Programme des rencontres du deuxième tour de la coupe de Tunisie (seniors) de handball, prévues ce samedi :

A Sidi Bouzid (15h00): CHB Sidi Bouzid – ASHB Ariana

A Téboulba (13h00) : AS Téboulba – AS Marsa

A Tunis Airport (15h00) : Ezzahra Handball – CHB Jammel

A Tébourba (14h00) : CHB Tébourba – FS Ras Jebal

A Soliman (15h00) : AS Soliman – El Menzah Sport

A Chihia (13h00) : JS Chihia – S. Tunisien

A Béni Khiar (12h00) : JS Maamoura – SCN Moknine

A Gremda (13h00) : US Gremda – AS Mdjez Elbab

A Grombalia (13h00) : JS Grombalia – ES Radès

A Ksar Hellal (13h00) : CS Hilalien – JS Kairouan.