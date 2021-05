Tunisie : Kaïs Saied échange les vœux de l’Aïd avec des chefs d’Etat et dirigeants arabes

A l’occasion de l’Aïd El Fitr, le président de la République, Kaïs Saïed, a échangé les vœux de l’Aïd avec plusieurs chefs d’Etat et dirigeants arabes.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a eu des entretiens téléphoniques avec:

– le président algérien, Abdelmadjid Tebboune,

– le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi,

– l’émir de l’Etat du Koweït, cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah,

– le roi de Jordanie, Abdallah II,

– l’émir du Qatar, cheikh Tamim Ben Hamed al Thani.

Kaïs Saïed a présenté aux chefs d’Etat et dirigeants arabes ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et à leurs peuples les meilleurs vœux de prospérité et de progrès.

Pour leur part, les dirigeants arabes ont souhaité à la Tunisie et à son peuple prospérité, stabilité et progrès.