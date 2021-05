Tunisie : Mise en échec de quatre tentatives d’immigration clandestine

Les unités de la Garde nationale de la région de la Garde maritime au centre ont réussi à déjouer, pendant la nuit du samedi au dimanche, quatre tentatives d’immigration clandestines à partir des côtes tunisiennes, a indiqué à l’agence TAP, le porte-parole officiel de la Direction générale de la Garde nationale, le colonel major Houssem Eddine Jebali.

Il a expliqué que 215 personnes ont été arrêtées dont des étrangers: 128 personnes en provenance d’Afrique subsaharienne (77 hommes, 42 femmes et 9 enfants) et 85 Tunisiens originaires de Sfax, Mahdia, Monastir, Sousse, Kairouan et du Grand Tunis, et âgés entre deux et 49 ans, dont quatre recherchés pour des affaires de droit commun.

Les unités de la garde ont saisi deux bateaux marins, tandis qu’un bateau a coulé en mer. Une grande quantité de carburants, de fournitures et d’appareils GPS a été également saisie, selon la même source.

Le parquet a ordonné de prendre les procédures judiciaires nécessaires à l’encontre des personnes arrêtées.