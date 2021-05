Tunisie – Contrôle économique : 12 519 infractions relevées depuis le début de Ramadan

Depuis le début du mois de Ramadan, les équipes de contrôle économique ont effectué environ 83 894 des opérations de contrôle et relevé 12 519 infractions, indique le ministère du Commerce et du Développement des exportations, sans fournir de plus amples détails.

Le ministère a publié sur sa page officielle Facebook un rapport sur les résultats du contrôle de la qualité des produits, mené pendant les vingt premiers jours du mois de Ramadan. Ce rapport indique que le contrôle des produits alimentaires et autres produits industriels, effectué par 67 équipes, a permis d’enregistrer 681 infractions.

Quelque 135 610 tonnes de différents produits alimentaires, non propres à la consommation, ont été saisies, dont 89 tonnes de produits de base (chocolat, arômes alimentaires, matières grasses), 6 tonnes de fromage, 11 324 kg de fruits et légumes, plus de 245 kg de poissons, 2416 pots de yoghourt, plus de 8488 litres de boissons gazeuses et d’eau minérale. Neuf balances ont, également, été confisquées lors de ces opérations de contrôle (6960).

Par ailleurs, le ministère du Commerce a indiqué que les équipes de contrôle économique ont relevé, pour la seule journée du 7 mai 2021 (25 Ramadan), quelque 431 infractions, dont 360 relatives aux commerces de détail.

Ces infractions économiques concernent des dépassements au niveau des prix, du monopole et de la manipulation des produits subventionnés, de la non transparence des transactions et de la vente conditionnée.

Les opérations de contrôle ont été effectuées par les différentes directions centrales et régionales relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations. Elles ont surtout porté sur les secteurs des fruits et légumes (92 infractions), produits alimentaires (119), les volailles (29), les viandes et poissons (14), gâteaux et sucreries (65).