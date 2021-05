Football : le Portugais Paulo Duarte nouveau sélectionneur du Togo

Le Portugais Paulo Duarte a été désigné nouveau sélectionneur du Togo, a annoncé la Fédération togolaise de football lundi sur sa page officielle Facebook.

L’ancien sélectionneur du Burkina Faso succède au Français Claude Le Roy qui avait démissionné en avril dernier après avoir échoué à qualifier les Eperviers pour la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun.

Le technicien portugais prendra ses fonctions en août prochain. Duarte occupe depuis le mois de septembre 2020 le poste d’entraîneur du club angolais de Primeiro De Agosto. En vertu d’un accord avec son club actuel, Paulo Duarte ne prendra ses fonctions qu’au mois d’août.

En attendant, le technicien local Jonas Kokou Komla dirigera les Eperviers le mois prochain contre le Sénégal et la Namibie à l’occasion des deux premières journées des qualifications à la Coupe du monde 2022. Duarte débutera son contrat sur le terrain avec une double confrontation face au Congo en septembre.

Le Portugais a déjà eu en charge des sélections africaines. Il avait été sélectionneur du Burkina Faso entre 2007 et 2012 et entre 2016 et 2019. En 2017, le technicien portugais avait obtenu une troisième place avec le Burkina Faso lors de la CAN 2017 au Gabon. Un pays qu’il connaît aussi pour avoir été à la tête des Panthères en 2012 et 2013.

Le Portugais Paulo Duarte a entraîné le club sportif sfaxien en 2015.