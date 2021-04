Bizerte-Covid19 : Fermeture de six cafés pour violation du protocole sanitaire

Les autorités régionales à Bizerte ont décidé, mercredi, la fermeture immédiate de six cafés situés dans les délégations d’El Alia, Ras Djebel et Ghar El Melh, pour non respect des mesures de prévention contre le Coronavirus, a indiqué le président du comité régional de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours à Bizerte, Mohamed Gouider.

Il a précisé que ces décisions ont été prises sur la base du rapport émis par les membres du comité régional chargé du contrôle des espaces publics dans lequel ils mentionnent les violations du protocole sanitaire commises par les propriétaires des cafés sanctionnés.