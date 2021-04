Tunisie : La fédération générale de l’enseignement secondaire appelle le gouvernement à lutter contre la détérioration du pouvoir d’achat

La fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour contrôler les prix à la lumière de ce qu’elle a qualifié de “terrible détérioration du pouvoir d’achat”, renforcer les capacités du ministère de la Santé et assurer une reprise des cours dans des conditions sécurisées. La fédération a exprimé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, sa profonde préoccupation face aux politiques d’appauvrissement auxquelles tous les salariés sont exposés, dont notamment le corps enseignant.

A cet égard, elle a appelé le gouvernement à mettre en place un plan urgent pour contrôler et surveiller le marché et à prendre un ensemble de mesures urgentes pour traiter avec les spéculateurs. Face à la propagation rapide de l’épidémie, la fédération a également appelé le gouvernement à mobiliser des fonds supplémentaires au profit du ministère de la Santé et lui fournir un soutien logistique pour l’aider à développer ses services de santé afin de faire face à la propagation du coronavirus.

D’autre part, elle exhorté le ministère de l’Education à prendre les mesures nécessaires pour assurer une reprise des cours sans danger le 3 mai prochain afin que l’année scolaire se termine dans les meilleures conditions sanitaires et éducatives, y compris la généralisation des vaccins à tous les membres de la famille éducative.

La fédération a exprimé son refus de faire subir aux catégories démunies, aux groupes marginalisés et à la classe ouvrière en général les conséquences de la faillite de la politique du gouvernement et l’échec de ses choix socioéconomiques, lit-on de même source. Elle a, à cet égard, exhorté les forces patriotiques progressistes à prendre des mesures efficaces et unifiées afin de faire face aux politiques du gouvernement actuel.