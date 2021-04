Tunisie – SNCFT : Des trains supplémentaires pour améliorer les dessertes sur la ligne de la Banlieue du Sahel

Dès le 19 avril 2021, des trains supplémentaires seront programmés, un changement des horaires et un arrêt sera ajouté pour améliorer les dessertes sur la ligne de la Banlieue du Sahel, a annoncé, lundi, la SNCFT.

Il s’agit d’un train supplémentaire qui part à 05h20 de Sousse sud vers Monastir et Békalta, un deuxième train qui part à 06h40 de Moknine vers Monastir et Sousse et un troisième qui part à 17h25 de Moknine vers Monastir et Sousse.

Entre Mahdia et Monastir, le train qui partait de la Gare de Mahdia vers Monastir et Sousse à 06h05 min, partira désormais de la Gare de Moknine à 06h39 au lieu de 06h43.Le train qui part de Sousse vers Mahdia s’arrêtera, à 13h26, à la Gare de la zone industrielle de Moknine.