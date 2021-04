Tunisie – Ariana-Ramadan : des repas d’Iftar au profit des personnes démunies

Des repas d’Iftar sont offerts quotidiennement dans la ville de l’Ariana aux personnes démunies et aux immigrés subsahariens installés en Tunisie.

Cette initiative est organisée depuis le début du mois de Ramadan par des associations caritatives et des représentants de la société civile.

Le nombre de bénéficiaires de ces repas d’Iftar a dépassé jusqu’à présent 100 personnes, a indiqué le coordinateur de cette action, Mohamed Ghyadha.

Il a précisé qu’un espace qui répond à toutes les règles d’hygiène a été aménagé pour la préparation et la distribution de repas de qualité convenable, en plus de la contribution de citoyens, sous forme de produits alimentaires, fruits et légumes et repas finis ainsi que des aides apportées par l’association “Good Ness”, autant de facteurs qui ont permis la réussite de cette action.