Tunisie – COVID-19 : Le ministère de l’éducation n’hésitera pas à prendre les décisions appropriées pour protéger la famille éducative du coronavirus

Le ministère de l’éducation a souligné, vendredi dans un communiqué, qu’il n’hésitera pas à prendre les décisions appropriées si la situation pandémique en milieu scolaire est dangereuse précisant que le département travaille en collaboration avec les commissions régionales de lutte contre les catastrophes et le comité scientifique de lutte contre le coronavirus.

Le ministère indique que toute prise de décision unilatérale concernant le déroulement des cours dans les établissements scolaires expose son auteur à l’application des mesures juridiques et administratives en vigueur.

Selon le communiqué, le ministère suit instantanément l’évolution de la situation pandémique dans tous les établissements scolaires à travers ses structures centrales et régionales et en coordination avec les services du ministère de la santé et les syndicats du secteur relevant de l’Union générale tunisienne du travail soulignant que la protection de la santé de l’ensemble de la famille éducative est une priorité.

Le ministère salue les efforts de tous les acteurs et intervenants dans le secteur éducatif qui œuvrent à garantir le bon déroulement des cours dans un contexte pandémique.

A noter que la fédération générale de l’enseignement secondaire avait appelé jeudi le ministère de l’éducation à suspendre immédiatement les cours dans tous les établissements éducatifs pendant 10 jours pour briser les chaines de contamination et protéger la vie des enseignants, des élèves et de l’ensemble du corps éducatif notamment en l’absence de moyens de protection et l’inapplication rigoureuse du protocole sanitaire.

Selon le dernier bilan du ministère de l’éducation publié jeudi soir, depuis la rentrée scolaire, le 15 septembre dernier, jusqu’au 14 avril 2021, 9105 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été recensés en milieu scolaire dont 43 décès et 9633 rétablissements, soit un taux de guérison de l’ordre de 94%.