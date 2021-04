L’UGTT dénonce les agressions commises contre le personnel de l’agence TAP et appelle le gouvernement à revenir sur la nomination du nouveau PDG

Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a dénoncé mercredi les agressions commises mardi contre le personnel et journalistes de l’agence Tunis Afrique presse, suite à l’incursion des forces de l’ordre dans les locaux de cet établissement en vue d’imposer de force la prise de fonction du nouveau président directeur général.

La centrale syndicale a exprimé dans un communiqué publié aujourd’hui, son refus des nominations à la tête de l’agence TAP et la radio Shems Fm, appelant le gouvernement à revenir sur sa décision et à adopter des critères objectifs et clairs dans les nominations des responsables à la tête de ces deux établissements.

L’UGTT a appelé le gouvernement a présenter des excuses au personnel et journalistes de l’agence TAP et à tenir les forces de l’ordre à l’écart des tiraillements politiques et des conflits à l’intérieur des établissements médiatiques, lit-on dans le même communiqué.

La centrale syndicale a revendiqué le respect de la liberté de presse et l’autonomie des établissements médiatiques, appelant les instances concernées à établir un audit financier et administratif afin de réprimer les éventuels dépassements commis dans ces établissements.