Tunisie – Ramadan : L’observation du croissant lunaire aura lieu dimanche, après le coucher du soleil au siège de l’INM

L’observation du croissant lunaire, qui marque le début du mois saint de ramadan, aura lieu dimanche, date correspondant à 29 Chaâbane de l’an 1442 de l’Hégire et ce après le coucher du soleil, a rappelé l’Institut national de la météorologie (INM).

L’observation du croissant pour la ville de Tunis, se déroulera à titre exceptionnel, au siège de l’Institut National de la Météorologie, compte tenu de la situation sanitaire dans le pays et afin d’éviter l’encombrement, et ce en présence des agents de l’INM et des cadres du ministère des Affaires religieuses. L’opération d’observation n’est pas ouverte au public.

Elle aura également, lieu à l’intérieur de la République dans les gouvernorats de Béja, Kairouan, Médenine et Tozeur. Traditionnellement, l’observation était suivie, chaque année, par plusieurs citoyens et se faisait depuis la colline Sidi Belhassan à Tunis.

Par ailleurs, l’Institut de météorologie a souligne l’impossibilité de voir le croissant lunaire du mois de Ramadan, ce dimanche, après le coucher du soleil, et explique que la conjonction géocentrique entre la lune et le soleil aura lieu lundi 12 avril 2021 à 03h31, heure locale. L’observation du croissant de Chaabane 1442 de l’Hégire ne sera donc possible que le lundi, à partir de 19h21 (Heure locale).