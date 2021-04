L’international tunisien de l’AS Saint-Etienne Wahbi Khazri, a une nouvelle fois confirmé sa bonne forme du moment en inscrivant un triplé contre Bordeaux

(4-1), dimanche au stade Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 32e journée du Championnat de France.

Malgré l’ouverture du score de Hwang Ui-jo sur un penalty litigieux à la 9′, les Verts ont rapidement recollé au score grâce à un penalty transformé par Wahbi Khazri ( 18′) avant que l’attaquant Tunisien ne donne l’avantage aux Verts à la 23′ et n’inscrive le troisième but, encore sur pénalty, à la 71′. Zaydou Youssouf en enfocé le clou à la (82e).

En moins d’un mois, Wahbi Khazri compte six buts dans son compteur, un but face à Angers (0-1), un but à Nîmes (0-1) et un triplé ce dimanche face à Bordeaux (4-1), a quasiment assuré le maintien de son équipe.

Ce succès permet en effet aux Stephanois la 13e place ‘à 11 longueurs d’avance sur la zone de relégation et trois sur son adversaire du jour (15e)