La Chambre syndicale des cafés de Sousse menace la désobéissance civile

L’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Sousse a rejeté la décision d’imposer un couvre-feu de 19 h à 5 h à compter du vendredi 9 avril 2021.

Selon une déclaration commune publiée aujourd’hui par la Chambre syndicale régionale des cafés et les Café-Resto la décision du gouvernement a été mal prise en compte et n’a pas tenu compte des conditions difficiles vécues par le secteur pendant plus d’un an sans aucun privilège de l’Etat, tandis que d’importantes dépenses (loyer, salaire, sécurité sociale et autres dépenses publiques) continuaient de mettre les établissements en activité en danger de faillite.

“Ces mesures destructrices obligeront les professionnels à adopter la désobéissance civile, pour défendre leurs moyens de subsistance”.