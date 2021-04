Tunisie : De nouvelles mesures appliquées à Kasserine pour lutter contre le coronavirus

Le Comité régional de lutte contre le coronavirus à Kasserine a approuvé mardi soir des mesures supplémentaires pour contenir l’épidémie et réduire sa propagation, notamment après l’augmentation remarquée du nombre de cas détectés et l’augmentation du nombre de patients dans les services médicaux et de réanimation.

Ces mesures sont principalement les suivante :

* Interdire aux personnes qui ne portent pas de masques d’entrer dans les institutions publiques et les espaces ouverts.

* Fermer l’établissement Hassi Ferid jusqu’à nouvel ordre, avec l’approbation de la délégation régionale à l’éducation.

* Affecter une équipe conjointe composée de représentants des municipalités, des intérêts en matière de santé et des organismes de sécurité pour surveiller l’application des mesures barrières et des protocoles de santé.

Le Comité a mis en garde contre la gravité de la situation épidémique, qui coïncide avec le mois sacré du Ramadan.

Le comité a également appelé tous les citoyens à être plus vigilants et à respecter les procédures de distanciation sociale, le port du masque et l’hygiène des mains.