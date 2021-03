CAN 2021 (Qualifications) – Stage de l’équipe de Tunisie : l’affluence des joueurs se poursuit, pas d’inquiétude pour Atef Dekhili

La sélection nationale de football a poursuivi, dimanche, au stade olympique d’El Menzah, sa préparation en vue des deux prochains matches face à la Libye et la Guinée Equatoriale, prévus le 25 mars au stade Bnina de Benghazi (19h00) et le 28 mars au stade de Radès (14h00), pour le compte de la 5e et 6 journée des qualifications (Gr J) de la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun 2021).

Le groupe a enregistré, samedi soir, l’arrivée de Chiheb Labidi et Atef Dekhili et dimanche de Adem Bellamine, Naim Sliti et Oussama Haddadi. Ces derniers ont rejoint Ferjani Sassi, Seifeddine Jaziri, Yassine Meriah, Youssef Msakni, Montassar Talbi, Sébastien Tounakti, Issa Aidouni et Moataz Zaddam, déjà en place dès le début du stage. Le reste des joueurs évoluant en Europe sont attendus dans les heures à venir, notamment après l’autoristaion aux joueurs évoluant dans le championnat francais de rejoindre leur sélection.

Le staff médical a soumis le gardien clubiste Atef Dekhili à des examens médicaux après sa blessure contractée samedi avant le match face au CA Bizetin (1-0), et qui ont révélé que le portier ne souffre pas de problèmes de santé et poursuivra sa préparation avec le onze nationale en se contentant d’une séance de kinésithérapie.

La première partie de la séance de dimanche a été consacrée au volet physique pour remettre en forme les joueurs ayant disputé des matches de championnat samedi, et la deuxième partie au volet technique pour tester quelques situations défensives et offensives.

Une troisième séance est prévue lundi après-midi dont le prermier quart d’heure sera ouvert aux journalistes.

Le stage prendra fin mercredi, jour du départ des aigles de Carthage pour la ville libyenne de Benghazi, à bord d’un avion spécial.

Rappelons que la sélection tunisienne avait assuré sa qualification à la phase finale de la CAN depuis la journée précédente et occupe la tête du Groupe J avec 10 points après trois victoires et un nul.

Les joueurs retenus sont :

Gardiens de buts : Farouk Ben Mustapha, Aymen Dahmène, Atef Dkhili, Moez Hsan

Défenseurs : Aymen Ben Mohamed, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Ali Abdi, Mohamed Ali Yakoubi, Adem Bellamine, Wajdi Kedchrida, Mohamed Drager, Oussama Haddadi

Milieux : Aissa Aidouni, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Elyès Sekhiri, Chiheb Labidi, Moataz Zaddem, Mohamed Amine Ben Amor, Anis Ben Slimane

Attaquants : Wahbi Khazri, Hamza Rafiaa, Seifeddine Khaoui, Naim Sliti, Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri, Firas Chaouat, Saad Bguir, Sébastien Tounakti.