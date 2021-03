Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 20 mars 2021

Temps nuageux avec pluies éparses sur le nord, le centre et localement le sud. Vent de secteur Est dans la plupart des régions, relativement fort prés des côtes nord et du sud avec des tourbillons de sable locaux, modéré à relativement fort dans le reste des régions.

Le vent soufflera fort de sud ouest dans l’extrême sud et la mer agitée à très agitée .Les températures maximales oscilleront entre 9 et 13 degrés dans le nord et sur les hauteurs entre 16 et 22 degrés dans le reste des régions et atteindront 32 degrés dans l’extrême sud.