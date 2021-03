Tunis accueille la première conférence internationale du Maghreb sur « Les évolutions du développement durable: réalité et espoir»

C’est en grande pompe et en présence de nombreux invités et conférenciers venus d’horizons divers (25 pays différents) que la capitale tunisienne Tunis accueille, du 12 au 16 mars 2021, la première conférence internationale du Maghreb sur les évolutions du développement durable.

Placée sous le thème “Les évolutions du développement durable: réalité et espoir”, cette manifestation verra la participation de représentants de différents organismes et instances dont le gouvernement d’Al Wifak en Libye, les ministères des Plans et du Travail libyens, les ministères de la Culture et du Tourisme tunisiens,le Laboratoire de la sécurité nationale algérienne, l’Université Ouest D’Iarivo, l’University of Zawia, l’US Inter Global University, STRATEV (Stratégie de transition vers une économie verte), Universiti Kuala Lumpur, Lartige FSEG Université Sfax.

Cette rencontre permet de clarifier les défis et obstacles auxquels sont confrontés les pays arabes en général et maghrébins en particulier dans le domaine du développement durable.

Il est évident qu’avec le développement auquel le monde est témoin dans la pensée économique, le concept de développement a connu un ensemble de transformations et d’évolutions.

Depuis le début des années 70, la notion de développement a pris une dimension plus large que celles économique et sociale, et de nouveaux concepts sont venus s’y greffer, dont le plus important est le développement durable.

Considéré comme nouveau et innovant, le concept de développement durable peut être considéré comme un changement social orienté selon une politique idéologique spécifique. Il s’agit d’un processus de planification à long terme, complet et intégré dans ses dimensions économique, sociale, culturelle, environnementale et technologique, et qui vise à améliorer continuellement le bien-être des individus.

Cette politique de développement ne doit pas se limiter à un secteur spécifique, ni reposer sur un seul axe. C’est pourquoi cette conférence tentera de faire la lumière sur les évolutions les plus importantes du développement durable entre réalités et aspirations au niveau stratégique pour différents pays: les pays arabes en général et les pays du Maghreb en particulier.

Compte tenu des changements que traversent ces régions, notamment politique, économique et social, les discussions tourneront autour d’un ensemble de situations centrales à travers le rôle des secteurs public et privé, et des organisations locales et internationales dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable, ainsi que leurs implications pour la Vision 2030 des Nations unies.

En définitive, cette conférence aura, entre autres, pour objectifs:

-D’élaborer une feuille de route contenant des mesures nécessaires pour parvenir à un développement durable et global à tous les niveaux et domaines.

-De réaliser un équilibre structurel entre les différents secteurs aussi bien publics que privés, actifs dans le domaine du développement durable.

-D’utiliser davantage les partenariats entre les différentes parties et organisations régionales et internationales concernées par les questions du développement durable.

-D’établir des politiques et des programmes qui permettent l’avancement de la région dans divers domaines afin de faire face aux crises d’urgence.

-De mettre en place un plan d’action permettant de réaliser un développement durable dans la région après cette redoutable pandémie du coronavirus qui a bouleversé l’économie mondiale en affectant le mode de vie du genre humain.