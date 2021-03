Covid-19 – Vaccination  : Le paradoxe asiatique !

Japon, Corée du Sud et Chine (trois grandes puissances économiques d’Asie) adoptent un comportement assez paradoxal en matière de vaccination: ils ne se précipitent à vacciner leurs populations.

En effet, au pays du Soleil Levant, on ne compte que 0,4 pour 1 000 habitants vaccinés, contre 6 pour 1 000 en Corée du Sud (qui a démarré sa campagne de vaccination que le 26 février dernier) et 36 pour 1 000 en Chine. C’est ce que révèle le Journal du Dimanche (JDD) qui trouve toutefois une explication à cela : ces pays ne sont pas soumis à une urgence.

« Alors que le monde entier est confronté à des vagues épidémiques récurrentes, l’Asie a trouvé la parade depuis plusieurs mois déjà et peut se permettre de prendre son temps… Le Royaume-Uni et Israël ont connu trois confinements, la Corée du Sud et Taïwan aucun ».

Antoine Bondaz, enseignant à Sciences Po, explique : «la Corée du Sud a pu attendre et négocier des meilleurs prix que si elle avait dû acheter dans l’urgence. Elle a aussi pu prendre le temps de s’assurer de la sécurité des vaccins après leur distribution à grande échelle ».

Pour la Chine, c’est un peu différent, car c’est un pays qui produit et vend des vaccins – on parle même de “diplomatie du vaccin“. Ainsi, dès juillet 2020, les autorités chinoises ont validé quatre vaccins et entamé la vaccination auprès des militaires.

Quant au Japon, les Nippons ont appris à vivre avec le virus qui circulait cependant très peu, sans paniquer.