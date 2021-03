Tunisie : Des changements sur les itinéraires du métro 2, 3, 4 et 5

Le trafic sur les lignes de métro 2, 3, 4 et 5 sera modifié en raison de renouvellement des voies de communication au niveau de la station de la République durant la période allant du 13 au 21 mars 2021, a indiqué la Société des transports de Tunis (Transtu), dans un communiqué publié jeudi 11 mars 2021.

La modification concerne le fusionnement de la ligne 3 (Ibn Khaldoun) et la ligne 5 (cité Intilaka) et la limitation de l’itinéraire de la ligne 4 desservant la Manouba et celui la ligne5, à la station Bab Saadoun, ainsi que le prolongement du parcours de la ligne 2 (Ariana) jusqu’à la station de la place Barcelone. Un service navette assurera la correspondance dans les deux sens entre les stations Bab Saadoun et la République.

En outre, la place limitrophe à la mosquée El Fath servira provisoirement, à assurer la correspondance entre la ligne 2 et les lignes 4 et 5. La Transtu a souligné que ces travaux sont indispensables à la garantie de la sécurité du trafic.