Ligue 1 : Nidhal Letaief arbitre du clasico ES Sahel-Espérance de Tunis

L’arbitre Nidhal Letaief a été désigné pour diriger le clasico de la 18e journée de la Ligue 1 du football professionnel qui opposera samedi à Hammam-Sousse l’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis, à partir de 14h00.

Voici par ailleurs le programme et arbitres de la 18e journée prévue ce week-end :

Samedi 13 mars

Au Bardo (14h00) :

Stade Tunisie – CS Sfaxien arb: Amir Loucif

A Hammam-Sousse (14h00) :

Etoile du Sahel – Espérance de Tunis arb: Nidhal Letaief

Dimanche 14 mars

A Radès (16h15) :

Club Africain – US Ben Guerdane arb: Ameur Chouchène

A Bizerte (14h00) :

CA Bizertin – US Monastir arb: Oussama Ben Isshak

A Béja (14h00) :

O. Béja – US Tataouine arb: Wasim Ben Salah

A Kairouan (14h00) :

JS Kairouan – AS Réjiche arb: Majdi Belhaj Ali

A Metlaoui (14h00) :

ES Metlaoui – AS Soliman arb: Nasrallah Jawadi.