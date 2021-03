Ligue des champions (3e journée) : L’Espérance s’impose devant le Zamalek (3-1) et consolide son leadership

L’Espérance Sportive de Tunis a battu le Zamalek d’Egypte (3-1), samedi au stade de Radès, pour le compte de la troisième journée de la ligue des champions d’Afrique, Poule B.

Les sang et or ont ouvert le score par William Togui à la 26e et le Zamalek a égalisé à la 40e par Ahmed El Foutouh avant que Mohamed Ali Ben Romdhane ne double la marque à la 45e et n’inscrive le troisième but à la 53′ sur une belle contre attaque menée par El Houni.

Les sang et, or ont réussi par la suite à conserver leur domination profitant de l’infériorité numérique des zamalkaouis qui évoluaieint à 10, après l’expulsion du buteur, El foutouh à la 57′, pour somme de cartons.

L’Espérance a consolidé son leadership à l’issue de la phase aller avec sept points grâce à deux victoires à domicile et un résultat nul à l’extérieur, devant le MC Alger vainqueur 1-0 dans l’autre des de Teungueth du Sénagal, à Thies, sur un but de Abdenour Belkheir à la 14e.