Ligue 1 (15e journée) : Le CSS essuie sa première défaite à domicile et le CAB gagne sous la houlette du revenant Kaies Yaakoubi

Le club sportif sfaxien a essuyé jeudi, sa troisième défaite de la saison et la première à domicile devant l’Union sportive de Tataouine (1-2), en match comptant pour la 15e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Les sfaxiens avaient pourtant été les premiers à ouvrir le score dès la 9e minute par l’intermédiaire du malchanceux joueur de Tataouine, Mohamed Amine Bellakhal qui a marqué contre son camp.

A la demi-heure, son coéquipier Fourat Soltani a remis les deux équipes à égalité avant que Mohamed Ali Abdessalem ne double la mise à la 74e et offre par la même la quatrième victoire de la saison à son club.

L’US Tataouine, grâce à ses trois points, gagne deux places pour se hisser au 9e rang avec 18 points, tandis que le CS Sfaxien a raté l’occasion de se défaire de ses poursuivants directs, notamment l’Etoile du Sahel avec lequel il partage à la 2e place avec 27 points.

Dans l’autre match de jeudi, le Club athlétique Bizertin a gagné sur son terrain pour son premier match sous la houlette de Kaies Yaakoubi, en disposant du Stade tunisien (1-0).

L’unique but de la rencontre a été inscrit par le nigérian Amadou Sabo à la 14e.

A la faveur de cette victoire, le CAB devance de nouveau le Club africain (avant-dernier) pour se classer 12e avec 13 points.

Les stadistes voient, quant à eux, leur compteur bloqué à 16 points en étant 10e.

Résultats et classement à l’issue des matches de jeudi:

Jeudi 4 mars :

A Sfax:

CS Sfaxien 1 Mohamed Amine Bellakhal (CSC) 9′

US Tataouine 2 Fourat Soltani 27′, Mohamed Ali Abdessalem 74′

A Bizerte:

CA Bizertin 1 Amadou Sabo 14′

S.Tunisien 0

Déja joués

Mardi 2 mars :

A Soliman:

AS Soliman 2

USB. Guerdane 2

Mercredi 3 mars :

A Métlaoui

ES Métlaoui 1

Etoile du Sahel 1

A Kairouan

JS Kairouan 0

O.Béja 1

A Mahdia

AS Réjiche 1

Club Africai 1

NB : Le match Espérance de Tunis-US Monastir aura lieu le 27 mars, en raison des engagements des espérantistes en Ligue des champions d’Afrique.

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 37 14 12 1 1 24 7 +17

2. CS Sfaxien 27 13 8 3 2 20 6 +14

-. ES Sahel 27 14 8 3 3 20 12 +8

4. USB Guerdane 25 15 6 7 2 13 6 +7

5. AS Réjiche 23 15 6 5 4 16 11 +5

6. AS Soliman 20 15 5 5 5 19 22 -3

-. O. Béja 20 15 5 5 5 15 16 -1

8. US Monastir 19 13 5 4 4 15 10 +5

9. US Tataouine 18 15 4 6 5 12 16 -4

10. S. Tunisien 16 15 3 7 5 16 16 0

-. ES Métlaoui 16 15 4 4 7 8 14 -5

12. CA Bizertin 13 14 3 4 7 9 14 -5

13. C.Africain 12 15 2 6 7 16 25 -9

14. JS Kairouan 2 15 0 2 13 8 35 -27