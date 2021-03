Manouba : Opération blanche de vaccination contre la Covid-19

Une opération blanche de vaccination contre la Covid-19 a été organisée, en début de semaine, au centre de médecine scolaire et universitaire dans le gouvernorat de Manouba, à l’initiative de la direction régionale de la santé, en collaboration avec les structures sanitaires et la société civile de la région.

La directrice régionale de la santé à Manouba, Nabila Kaddour a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’effort d’encadrement des cadres médicaux et paramédicaux en prévision de la campagne de vaccination qui démarrera prochainement dans la région et se déroulera aussi bien dans le centre de médecine scolaire de Manouba (tous les jours de la semaine) que dans cinq centres locaux à Tebourba, Jedaida, Mornaguia, Oued Ellil et Daouar Hicher (les samedis et dimanches).

Dans une déclaration à l’Agence TAP, elle a ajouté que 100 cadres médicaux et paramédicaux de la région seront mobilisés pour mener à bien cette campagne et s’assurer que tous les moyens techniques et logistiques nécessaires sont mis en place, conformément aux standards fixés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).